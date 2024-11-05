Брянского фермера суд отправил на работу за мошенничество при получении субсидий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное право о мошенничестве. Приговор выслушал 49-летний житель Гордеевского района.

С 2018 года по 2020 год мужчина являлся главой крестьянско-фермерского хозяйства. Он предоставлял в госорганы фиктивные документы для получения субсидий по программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области». При этом юридическое лицо, указанное в договорах, прекратило свою деятельность за два года до указанных событий. Ущерб превысил два миллиона рублей.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд взыскал сумму ущерба. Решение не вступило в законную силу.