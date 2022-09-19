Брянского инспекторы ДПС оштрафовали за взятку и подлог

Полицейского брянский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за получение взятки и служебный подлог.

Выгоничский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ДПС.

Полицейский остановил на дороге подростка без прав за рулём мопеда. С отцом несовершеннолетнего инспектор договорился за 7 тыс рублей не привлекать его к административной ответственности. Полицейские получил деньги и вынес постановление о совершении иного правонарушения.

Суд назначил обвиняемому 50 тыс рублей штрафа и лишил его права на 2 года занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.