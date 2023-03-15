Брянского инженера обвиняют в рубке леса на 14 млн рублей

По версии следствия, женщина за два года нашла 12 жителей Брянского района, имеющих право по региональному законодательству на заготовку древесины для собственных нужд. Она убедила их, что можно получить деньги вместо лесоматериалов. Женщина составила с жителями фиктивные договоры и от их имени организовала незаконную рубку деревьев. Ущерб лесному фонду региона составил свыше 14,4 млн рублей.

Железнодорожники предупредят автомобилистов о необходимости соблюдения ПДД на переездах Железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах. С 10 марта по 10 апреля в Смоленской области на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия железнодорожники напомнят автомобилистам правила дорожного движения при пересечении путей и расскажут о последствиях их нарушения, а также организуют лекции для курсантов автошкол. Кроме того, в ходе акции железнодорожники

Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 6,6% в январе-феврале В январе-феврале 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 400 тыс. тонн, что на 6,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. За 2 месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: лесные грузы – 25,3 тыс. тонн (+36,8% к январю-февралю 2023 года);

«Важна каждая победа!» Смоленск принял более ста спортсменов из разных городов страны. В областном центре прошли соревнования по дзюдо. На базе Смоленского университета спорта встретились 124 дзюдоиста из 19 регионов. Девушки и юноши в возрасте до 23 лет вышли на татами, чтобы побороться за главный приз — путёвку на первенство России в Екатеринбург. Честная борьба Приветствовал и наградил

Совет дома моего Как и для чего проводить общее собрание собственников? Что можно решить на общем собрании дома, как часто надо собираться, сколько голосов требуется для кворума и как расписываться за несовершеннолетних детей? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе прямого эфира, который прошёл на прошлой неделе и был посвящён теме «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме».

Первая помощь на селе В регионе обновляют ФАПы. Значение ФАПов для жителей деревень и посёлков, тем более отдалённых населённых пунктов, трудно переоценить. Ведь фельдшеры оказывают первую доврачебную помощь, проводят диагностику и при необходимости направляют пациента к узкопрофильному специалисту. Сегодня в ФАПах региона трудятся почти 200 человек. С открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов создаются более комфортные условия для работы специалистов и для