Брянского предпринимателя обвинили в причинении вреда почве

Индивидуального предпринимателя обвиняют в нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело о нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель на участках сельскохозяйственного назначения в Замишевском сельском поселении Новозыбковского района добывал песок. Этим он нарушил законодательство о режиме использования земель. Почвам он причинил вред более, чем на 49 млн рублей.

Следователи предъявили индивидуальному предпринимателю обвинение. Бизнесмена отпустили под подписку о невыезде на время расследования.