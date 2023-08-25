Брянского водителя ждет суд за смертельное ДТП

48-летний водитель грузовика предстанет перед судом за аварию, в которой погибла женщина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП. В преступлении обвиняют 48-летнего водителя грузовика.

По версии следствия, 23 июня на территории парковки гипермаркета по улице Брянского Фронта в Брянске мужчина управлял автопоездом «Ман». Тягач наехал на 57-летнюю женщину. Происшествия от полученных травм умерла на месте.