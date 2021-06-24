Брянской прокуратуре не понравилась «Бакинская шаверма»

В прокуратуру города Брянска поступило обращение от жителя Советского района.
Заявитель сообщил о ненадлежащем порядке в кафе «Бакинская шаверма». Заведение находится на Красноармейской улице, 170б.
По сообщению пресс-службы ведомства, точку общественного питания посетили с проверкой, причем представители прокуратуры убедились в правоте заявителя. С порога заметили мусор, сметенный в угол, также обратили внимание на покрытые пылью и паутиной окна и приборов освещения.
Кроме того, в помещении отсутствуют туалет, раковины для мытья рук, кладовая, где должен храниться инвентарь для уборки. Не было здесь и средств для мытья и дезинфекции.
Дальнейший осмотр предоставил еще более удручающую картину: на предприятии существует проблема со снабжением водой – и горячей, и холодной. В помещении устроено подобие «дачной» конструкции: из привозного бака поступает вода в раковину, а для слива служит не канализация – обычное ведро.
Помимо этих нарушений, в кафе нет разделения кухонных зон для работы с готовой продукцией и сырыми полуфабрикатами. Да и столов у них нет, и разделочного инвентаря.
Теперь индивидуальному предпринимателю придется задуматься о решении существующих проблем в его заведении. Прокуратура возбудила дело об административном нарушении.
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