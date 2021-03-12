Брянскую адвоката, обвиняемую в мошенничестве, защищает родной отец

Защитником родной дочери выступает доверенное лицо президента Адвокатской палаты Брянщины.

Адвокатом Тамары Мельниковой, прежде носившей фамилию мужа Мнацакян, задержанной по подозрению в обмане подзащитного, выступает ее родной отец Вадим Мельников. Он сам — известный в Брянске адвокат и доверенное лицо президента региональной Адвокатской палаты Михаила Михайлова.

По версии следствия, Мельникова, как мы сообщали ранее, присвоила деньги обвиняемого в мошенничестве подзащитного и его жены. Она убедила супругов продать дом, а на вырученные деньги якобы дать взятку работникам суда за минимальное наказание. А переданными ей 6 млн рублей распорядилась по своему усмотрению.