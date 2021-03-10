В Брянске адвокат лишила семью дома и присвоила 6 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении адвоката Адвокатской палаты Брянской области и ее знакомой.

Как сообщает региональное следственное управление, с июля по декабрь 2018 года женщина-адвокат защищала мужчину, обвиняемого в мошенничестве, и решила заработать на обмане подзащитного и его жены.

Она заявила, что для получения условного срока необходимо передать 6 миллионов рублей сотрудникам Брянского областного суда. Поскольку таких денег у супругов не было, адвокат вместе со своей знакомой убедила их продать дом в Брянске – якобы с последующим правом выкупа.

По договору купли-продажи дом передали агентству недвижимости за 9 миллионов рублей. 1,5 миллиона получили супруги, еще 1,5 миллиона агентство взяло в качестве комиссии, а 6 миллионов рублей адвокат присвоила.

Впоследствии агентство недвижимости продало дом третьим лицам. Таким образом клиент адвоката и его жена остались и без недвижимости, и без значительной суммы.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Подозреваемых задержали – с их участием проводятся следственные действия. Женщинам грозит до 10 лет заключения.