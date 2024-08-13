По версии правоохранителей, с июля 2020 года по январь 2021 года женщина получила от троих подчиненных ей сотрудниц более 800 тысяч рублей за общее покровительство по службе.

Бухгалтера больницы Бярнска ждёт суд за получение взяток от подчинённых. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Люди должны жить в комфорте! Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов встретился со смолянами, которые во время недавнего приёма граждан пожаловались на неудовлетворительную работу управляющих компаний. Спикер заксобрания выехал по указанным адресам и привлёк к разбирательству жилищно-коммунальных проблем представителей УК. Вечная сырость – У нас тут и мыши, и тараканы, и комары, – сетует жительница дома №2а по улице «Нормандия-Неман»

От техники до кормов и животных Получатели социального контракта поделились историями развития собственного дела. В Кардымовском районе Смоленской области прошла встреча с многодетными семьями, которые заключили социальный контракт и сейчас успешно развивают собственное хозяйство. Эта мера государственной поддержки направлена на помощь малоимущим гражданам и повышение их доходов. Стимул для развития В феврале этого года в посёлке Кардымово под председательством спикера регионального

Социальный контракт: большие плюсы большой семьи Истории развития собственного дела. В Кардымовском районе прошла встреча с многодетными семьями, которые заключили социальный контракт и сейчас успешно развивают собственное хозяйство. Эта мера государственной поддержки направлена на помощь малоимущим гражданам и повышение их доходов. В феврале этого года в поселке Кардымово под председательством спикера регионального парламента Игоря Ляхова и депутатов облдумы состоялся «круглый стол», на котором жители муниципалитета подробно узнали о социальном контракте. Встреча

Сельский врач Как в регионе привлекают медицинские кадры на периферию. Не секрет, что в сельской местности сегодня существует определённая нехватка медицинских работников. Но в регионе предпринимают серьёзные меры по решению этой проблемы. И проводимая работа приносит свои плоды. «Обеспечение небольших населённых пунктов медицинскими кадрами – один из наших приоритетов», – неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин. Один из

До Белоруссии на электричке Белоруссия стала ближе для смолян, а добираться теперь туда — ещё комфортнее.На прошлой неделе было запущено приграничное сообщение между Смоленской и Витебской областью. «Это важное и долгожданное событие для нашего региона, которое позволит улучшить транспортное сообщение с Республикой Беларусь. Благодарен руководству Российских и Белорусских железных дорог Олегу Валентиновичу Белозёрову и Владимиру Михайловичу Морозову, генеральному директору