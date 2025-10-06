Бывшая сотрудница брянской полиции получила условное наказание за передачу информации из баз данных МВД

Бывшая сотрудница полиции в Суземке получила условное наказание за передачу знакомому информации из баз данных МВД. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом информации и превышении должностных полномочий. Приговор выслушала бывшая помощник оперативного дежурного дежурной части отделения полиции Суземки.

В 2024–2025 годах 33-летняя женщина передавала знакомому персональные данные о гражданах и транспортных средствах из баз данных МВД. Тот продавал информацию третьим лицам. В результате нарушены конституционные права не менее 575 граждан.

Подсудимая признала вину. Суд приговорил виновную к условному лишению свободы, а также лишил права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Решение не вступило в законную силу.