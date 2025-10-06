Бывшая сотрудница брянской полиции получила условное наказание за передачу информации из баз данных МВД

Бывшая сотрудница полиции в Суземке получила условное наказание за передачу знакомому информации из баз данных МВД. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд рассмотрел уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом информации и превышении должностных полномочий. Приговор выслушала бывшая помощник оперативного дежурного дежурной части отделения полиции Суземки.
В 2024–2025 годах 33-летняя женщина передавала знакомому персональные данные о гражданах и транспортных средствах из баз данных МВД. Тот продавал информацию третьим лицам. В результате нарушены конституционные права не менее 575 граждан.
Подсудимая признала вину. Суд приговорил виновную к условному лишению свободы, а также лишил права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Решение не вступило в законную силу.
01.10.2025 13:31
Во имя Победы
На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, освобождению города-героя Смоленска от немецко-фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал
01.10.2025 13:28
От первого старта до сетевой компании
В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. рублей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить
01.10.2025 13:25
Площадка с самым высоким флагштоком
В честь 82‑й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Смоленске в Никольском переулке, на берегу Днепра, была торжественно открыта новая смотровая площадка. Здесь установили самый высокий в регионе флагшток. На высоте 35 метров развевается триколор размером 9 на 3 метра. Участие в открытии площадки принял губернатор Василий Анохин. Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров,
01.10.2025 13:13
Сохранить и приумножить
Как в регионе восстанавливают объекты культурного наследия? Многовековая история России отражена в её культуре. И сегодня первостепенная задача – сохранить богатое наследие и приумножить его. Об этом говорили на пленарном заседании в рамках Х Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который прошёл в Великом Новгороде и был организован Советом Федерации совместно с Правительством Новгородской области. На заседании присутствовал губернатор Василий Анохин, который представил опыт Смоленской области. В работе