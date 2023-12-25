Бывшая замдиректора Брянского методического центра получила условный срок за взятки

Суд приговорил бывшую замдиректора Брянского методического центра к условному наказанию за получение взяток. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о получении взятки. На скамье подсудимых оказалась 45-летней жительница города.

В 2019-2022 годах женщина занимала должность заместителя директора Брянского областного методического центра «Народное творчество». В этот период она получила от индивидуального предпринимателя более 70 тысяч рублей. За деньги она заключала с ним договора на услуги по перевозке пассажиров.

Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно и 150 тысячам рублей штрафа. Взятку конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.