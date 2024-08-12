Бывшего брянского полицейского подозревают в получении взяток на почти 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Брянской области выявлен новый эпизод противоправной деятельности бывшего начальника подразделения отдела полиции на транспорте

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о получении взяток. В преступлении подозревают бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Брянского линейного отдела на транспорте.

По версии следствия, в 2018-2022 годах сотрудник ОВД получил от троих представителей сервисного локомотивного депо «Брянск-Льговский» не менее 3 млн 450 тысяч рублей за покровительство.

Уголовные дела следователи соединили в одно производство с ранее возбужденным по обвинению бывшего полицейского в мошенничестве. Фигурант находится под стражей.