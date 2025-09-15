Бывшего чиновника брянской горадминистрации обвинили в незаконном управлении коммерческой фирмой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В преступлении обвинили бывшего председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

По версии правоохранителей, с июня 2021 года по декабрь 2024 года чиновник, несмотря на запрет заниматься предпринимательской деятельностью, руководил фирмой по ремонту дорог. Она была оформлена на его близких родственников.

Благодаря занимаемой должности фигурант способствовал заключению мунконтрактов с подконтрольной ему организацией. При его фактическом руководстве и покровительстве компания получила из бюджета свыше 270 млн рублей.

Преступление выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.