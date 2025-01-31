Бывшего чиновника Севской администрации осудили за взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки. Приговор выслушал 76-летний бывший начальник хозяйственно-эксплуатационной конторы отдела образования администрации Севского муниципального района.

В 2018–2020 годах фигурант получил более 100 тысяч рублей от директора некоммерческой организации за заключение с образовательными учреждениями района договоров на обучение сотрудников.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в 321 тысячу 900 рублей. Сумма взятки также, конфискована в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.