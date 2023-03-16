Бывшего директора колледжа из Клинцов ждет суд за взятки

Бывший директор колледжа из Клинцов предстанет перед судом за взятки от предпринимателей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи направили в суд уголовное дело о получении взяток. В преступлении обвиняют бывшего директора колледжа города Клинцы.

По версии следствия, в 2018 и 2020 годах директор получал от предпринимателя деньги за заключение с ним договоров на поставку оборудования для нужд учебного заведения. Всего бизнесмен руководителю заплатил 80 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудниками экономической безопасности УМВД и УФСБ.