Бывшего директора колледжа в Клинцах подозревают во взяточничестве

Бывшего директора колледжа в Клинцах подозревают получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о получении взяток в значительном размере. В преступлении подозревают бывшего директора колледжа города Клинцы.

По версии следствия, в 2018 и 2020 годах руководитель средне-специального учебного учреждения получал деньги от предпринимателя за заключение с договоров на поставку оборудования для нужд колледжа. Он незаконно получил 80 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД и УФСБ. Подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления.