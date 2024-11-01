Бывшего директора водоканала в Карачеве осудили за получение взятки и подделке документов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Приговор выслушал 52-летний житель Карачевского района.

С июля по август 2023 года мужчина занимал должность директора Карачевского городского водоканала. Он получил от своего знакомого, осужденного мировым судом, 45 тысяч рублей за его фиктивное трудоустройство на предприятие. Фигурант также оформил документы об исполнении назначенного судом наказания в виде обязательных работ и предоставил их в уголовно-исполнительную инспекцию.

Суд оштрафовал виновного на 950 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе на два года. Приговор не вступил в законную силу.