Бывшего инспектора ГИБДД ждёт суд за получение взятки от водителя с поддельными правами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клинцовского района рассмотрит уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушает бывший сотрудник ГИБДД.

По версии следствия, в марте 2024 года в Клинцовском районе сотрудник ГИБДД остановил автомобиль. За рулём был гражданин Беларуси. Водитель предъявил полицейскому поддельное удостоверение. Чтобы избежать наказания, он передал стражу порядка 900 долларов США. Инспектор взял деньги и позволил нарушителю покинуть место преступления.

Для обвиняемого это уже не первый случай нарушения закона. Он отбывает наказание за другое коррупционное преступление.