Бывшего инженера брянского предприятия суд отправил в колонию за взятку

Бывшего инженера брянского предприятия суд отправил в колонию за превышение должностных полномочий и получение взятки при исполнении контрактов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. На скамье подсудимых оказался бывший инженер по надзору за строительством отдела технического надзора муниципального учреждения.

С мая по декабрь 2019 года фигурант исполнял по совместительству обязанности начальника указанного отдела. Он получил от представителя подрядной организации 160 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ по строительству детского сада в Советском районе Брянска.

А 2020–2021 года он подписал от имени учреждения, а также обеспечил подписание своим руководителем актов приемки бассейна в Бежицком районе Брянска. При этом строительно-монтажные работы были не выполнены на более чем восемь миллионов рублей.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии и оштрафовал на 160 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности на государственной службе. Решение не вступило в законную силу.