Бывший брянский полицейский получил срок за взятки и злоупотребление полномочиями

Бывший брянский инспектор ГИБДД получил 8 лет колонии за взятки и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Приговор выслушал бывший старший инспектор МРЭО ГИБДД.

С февраля по август 2019 года страж порядка получил от граждан через посредников у 150 тысяч рублей за проставление отметки об успешной сдаче практической части экзамена.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в исправительной колонии общего режима, а также 1,9 млн рублей штрафа. Мужчина также лишился звания «капитан полиции» и возможности занимать должности в правоохранительных органах ближайшие пять лет. Приговор не вступил в законную силу.