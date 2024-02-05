Бывший брянский полицейский получил срок за взятки и злоупотребление полномочиями

Бывший брянский инспектор ГИБДД получил 8 лет колонии за взятки и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Приговор выслушал бывший старший инспектор МРЭО ГИБДД.
С февраля по август 2019 года страж порядка получил от граждан через посредников у 150 тысяч рублей за проставление отметки об успешной сдаче практической части экзамена.
Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в исправительной колонии общего режима, а также 1,9 млн рублей штрафа. Мужчина также лишился звания «капитан полиции» и возможности занимать должности в правоохранительных органах ближайшие пять лет. Приговор не вступил в законную силу.
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