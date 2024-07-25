Бывший брянский полицейский получил условный срок за халатность

Бывший брянский полицейский получил условное наказание за халатность. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о халатности. Приговор выслушал бывший заместитель начальника следственного отдела МО МВД России «Новозыбковский».

В июне-августе 2023 года страж порядка проигнорировал требования прокурора о возбуждении уголовного дела и изоляциии от общества ранее судимого жителя Новозыбкова, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Оставаясь на свободе 21 августа 2023 года пьяный мужчина причинил смертельные травмы женщине. Суд отправил его в колонию на 11 с половиной лет.

А бывший полицейский получил условный срок, м также лишился права занимать должности на государственной службе. Решение не вступило в законную силу.