Бывший депутат брянской думы выслушал приговор по делу о мошенничестве

Бывший депутат брянской думы выслушал приговор по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Приговор выслушали бывшие депутат Брянской областной Думы и адвокат адвокатской палаты региона.

В период с ноября по декабрь 2022 года подсудимые вместе с двумя жителями Брянска потребовали у предпринимателя 11,8 млн рублей за решение конфликтной ситуации в корпоративном споре. Деньги предполагались для взяток должностным лицам.

Суд приговорил бывшего депутата к шести годам в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Адвокат лишён свободы на пять с половиной лет. Он заплатит 350 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.