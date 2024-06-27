Бывший госинспектор брянского технадзора получил условный срок за взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки должностным лицом. Приговор выслушал бывший инспектор гостехнадзора Гордеевского района.

В ноябре 2018 года фигурант получил 15 тысяч рублей за незаконную выдачу удостоверения тракториста-машиниста. Он выдал документ человеку, который не проходил обучение и не сдавал экзамены.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и 75 тысячам рублей штрафа. Сумму взятки конфисковали в доход государства. Решение не вступило в законную силу.