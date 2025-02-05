Бывший замначальника колонии получил срок за присвоение продуктов, предназначенных для заключённых. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о присвоении. Приговор выслушал 47-летний заместитель начальник исправительной колонии из Клинцов

Фигурант отвечал за вопросы тылового учреждения. С июня по июль 2024 года мужчина похитил предназначавшиеся для питания заключенных более 44 кг говядины и более 40 кг минтая на сумму свыше 18 тысяч рублей. А в июле 2024 года он попытался вывезти с территории колонии пять тонн муки на 128 тысяч рублей. Его задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Суд отправил его в колонии на четыре года и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.