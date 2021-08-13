Бывших брянских полицейских отправили в колонию за взятку в 5 миллионов рублей

Областной суд рассмотрел апелляционные жалобы экс-правоохранителей.
Брянский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Брянской области и оперуполномоченного УЭБиПК регионального УМВД.
Как сообщает областной суд, полицейские вступили в преступный сговор с обвиняемым. За взятку в размере 5 миллионов рублей они пообещали прекратить уголовное преследование.
Часть взятки в размере 2,2 тысячи долларов США полицейские распределили между собой. При передаче оставшейся суммы их задержали коллеги-правоохранители.
Советский районный суд приговорил заместителя начальника следственного управления к девяти с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5 пять миллионов рублей, оперуполномоченного – к восьми с половиной годам исправительной колонии строгого режима с таким же штрафом. Также суд лишил их званий полковника юстиции и подполковник полиции.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
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