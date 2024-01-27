Бывшую чиновницу из брянского посёлка ждёт суд за упавшую с балкона девочку

Бывшую чиновницу из брянского посёлка ждёт суд за упавшую с балкона заброшенного здания девочку. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о халатности. В преступлении обвиняют 62-летнюю жительницы поселка Навли. Женщина занимала должность ведущего специалиста Бяковской сельской администрации и исполняла обязанности главы.

Следователи выяснили, что чиновница не приняла мер ограничения доступа людей в заброшенное здание на улице Северной в селе Соколово. 4 июля 2023 года в «заброшку» зашла девочка. Ребёнок выпал с балкона второго этажа и получил тяжкий вред здоровья .

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.