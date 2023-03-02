Бывшую директора брянской филармонии обвиняют в получении взяток

Бывшую директора Брянской областной филармонии обвиняют в получении взяток на 2 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрит уголовное дело о получении крупных взяток в отношении бывшего директора Брянской областной филармонии.

По версии следствия, с апреля 2018 года по июль 2021 года женщина за покровительство по службе получила от подчиненных работников более 700 тысяч рублей.

Кроме того, с июля 2017 года по апрель 2021 года за заключение контрактов с предпринимателями директор получила ещё свыше полутора миллионов рублей.