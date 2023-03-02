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Бывшую директора брянской филармонии обвиняют в получении взяток

2023, 02 марта 13:29 Происшествия
Бывшую директора брянской филармонии обвиняют в получении взяток
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Бывшую директора Брянской областной филармонии обвиняют в получении взяток на 2 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Советского района Брянска рассмотрит уголовное дело о получении крупных взяток в отношении бывшего директора Брянской областной филармонии. 

По версии следствия, с апреля 2018 года по июль 2021 года женщина за покровительство по службе получила от подчиненных работников более 700 тысяч рублей.

Кроме того, с июля 2017 года по апрель 2021 года за заключение контрактов с предпринимателями директор получила ещё свыше полутора миллионов рублей.

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