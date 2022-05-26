Бывшую сотрудницу банка в Клинцах осудили за мошенничество

Женщина похитила свыше 5 млн рублей.

Суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы Кдинцов.

Женщина работала в банке и предлагала клиентам через нее вкладывать деньги якобы в инвестиционные проекты на выгодных условиях. Полученные деньги она забирала себе.

Уволившись женщина продолжила использовать эту схему для заработка. Она делала поддельные документы от имени банка и отдавала потерпевшим, чтобы ее деятельность выглядела правдоподобной. Для этого же некоторым клиентам она делала частичные выплаты.

За три года подозреваемая обманула шесть человек более чем на пять миллионов рублей.

Суд приговорил виновную к шести годам в колонии. Также судья удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба. Приговор не вступил в законную силу.