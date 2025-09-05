Бывшую сотрудницу брянской полиции обвиняют в разглашении сведений из баз данных МВД. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суземский районный суд рассмотрит уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом информации и превышении должностных полномочий. Приговор выслушает бывшая помощник оперативного дежурного дежурной части отделения полиции.
По версии следствия, с 2024 по 2025 год 33-летняя сотрудница полиции, имея доступ к автоматизированным базам данных МВД, по просьбе своего знакомого передавала ему персональные данные о гражданах. Тот в свою очередь продавал информацию третьим лицам. В результате нарушены конституционные права не менее 575 граждан.
Преступную деятельность пресекли сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов