Бывшую сотрудницу брянской полиции обвиняют в разглашении сведений из баз данных МВД. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суземский районный суд рассмотрит уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом информации и превышении должностных полномочий. Приговор выслушает бывшая помощник оперативного дежурного дежурной части отделения полиции.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год 33-летняя сотрудница полиции, имея доступ к автоматизированным базам данных МВД, по просьбе своего знакомого передавала ему персональные данные о гражданах. Тот в свою очередь продавал информацию третьим лицам. В результате нарушены конституционные права не менее 575 граждан.

Преступную деятельность пресекли сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.