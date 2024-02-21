Человек пострадал на пожаре в Брасовском районе
Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Брасовском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.
В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брасовском районе. В посёлке Воронов Лог на переулке Центральный загорелось помещение в двухквартирном жилом доме.
На вызов приехали два отделения на пожарных автоцистернах. За полчаса они справились с огнём.
На пожаре пострадал один человек. Причину возгорания установят эксперты.
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