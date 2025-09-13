Человек пострадал на пожаре в Брянске

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Днём 13 сентября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Ямская загорелся частный жилой дом.

Тушить пожар приехали пять пожарных автоцистерн. Спасатели оперативно справились с возгоранием.

На пожаре пострадал человек. Причину ЧП установят эксперты