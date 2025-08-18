Человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Авария произошла в Жирятинском районе 15 августа. На трассе в районе посёлка Комягино столкнулись легковой и грузовой автомобиль.

В ликвидации последствий ДТП участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения. Спасатели деблокировали пострадавшего человека из повреждённой машины.