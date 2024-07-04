Человек утонул в реке в Клинцовском районе

Человек утонул в реке Ипуть в посёлке Клинцовского района. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на водном объекте в Клинцовском районе. В реке Ипуть на территории населённого пункта Ущерпье утонул человек. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и причину гибели.