Человека эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянском районе

Слышать и знать В Десногорске установят мемориал для увековечения памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин – вопрос обсуждался на встрече с участниками СВО и их семьями, которая состоялась в городе атомщиков на прошлой неделе. «Пообщались, обсудили много важного. Мы должны слышать и знать, что волнует семьи наших защитников, заботиться о них в это непростое время. Обсудили медицинскую и социальную реабилитацию

Пассажирское сообщение «Дороги и транспорт сегодня в центре внимания», – заявил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посетил выставку коммунальной и дорожной техники в центре Смоленска (транспортные средства представили ведущие российские и белорусские компании), а после принял участие в заседании итоговой коллегии профильного регионального ведомства. «За последние 5 лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построены,

На потоке Смоленская область – один из важнейших транспортных и коммуникационных узлов в стране, через который проходят большие потоки импорта. По пути следования автомашин с товарами в Москву на территории нашего региона расположен комплекс «Терминал Никольский», предоставляющий таможенные услуги. Предприятие активно развивается – в марте компания открыла большой цех для маркировки одежды и обуви в отечественной системе

Будем здоровы! Как в регионе улучшают качество медицинской помощи. Как будет развиваться здравоохранение региона, что уже сделано и какие проекты планируется реализовать в будущем? Об этом и многом другом говорили на коллегии минздрава Смоленской области, которая состоялась на прошлой неделе и в которой принял участие губернатор Василий Анохин. Главные вопросы – качество и доступность медицинских услуг, а