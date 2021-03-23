Четверо брянцев лишились более полумиллиона рублей из-за неосторожности в Интернете

В полицию обратился житель Советского района Брянска, который на специализированном сайте хотел купить телевизор, но продавец, с которым он связался по телефону, мошенническим способом выманил у потерпевшего 18 тысяч рублей и перестал выходить на связь.

Житель Погарского района при покупке через Интернет-сайт двигателя к автомашине «ЗИЛ» потерял 50 тысяч рублей.

А жительница города Сельцо, продающая на сайте комнату, из-за мошеннических действий мнимого покупателя лишилась 106 тысяч рублей.

Жительница Унечи продавала дом. «Покупатели» нашлись и под предлогом перевода предоплаты сняли со счета потерпевшей 345 487 рублей.