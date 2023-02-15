Четверо брянцев попались на мошенничество с инвестициями

На прошлой неделе сразу четверо жителей Брянской области попались на мошенничество с инвестициями. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 62-летний житель Советского района Брянска. Он стал жертвой мошенников. С мужчиной связался якобы сотрудник крупной заграничной биржи. Он посоветовал выгодно вложить деньги. Брянец перевел на указанный счёт 448 тысяч рублей. Но ни прибыли ни собственных сбережений больше не увидел.

Ещё трое жителей региона попали в аналогичную ситуацию. А попытке быстро заработать они отдали мошенникам 1 535 000 рублей.