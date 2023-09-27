Четверо брянцев попались на обман с инвестициями

Желая быстро заработать четверо брянцев лишились почти три миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

43-летняя жительница Советского района Брянска сообщилиа в полицию о крупном мошенничестве. Она пообщалась якобы с сотрудником крупной организации, который убедил ее заняться инвестициями. На указанные неизвестным счета потерпевшая перевела два миллиона рублей. После этого эксперт пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей областного центра и лишились 915 тысяч рублей.