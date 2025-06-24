Четверо брянцев стали жертвами лжеэкспертов по инвестициям

Более 600 тысяч рублей похитили лжеэксперты по инвестициям у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Клинцовского района. Мужчина пообщался с «экспертом» по быстрому заработку. По его совету он решил инвестировать свои сбережения. 291 тысяч рублей заявитель перевёл на указанные незнакомцем счета. После получения денег мнимый эксперт перестал выходить на связь.

На прошлой неделе ещё трое жителей Брянской области поверили лжеэкспертам по инвестициям. Жертвы лишились 332 000 рублей.