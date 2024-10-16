Сразу четверых курьеров телефонных мошенников задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За последнее время полицейские Брянской области задержали сразу четверых сообщников дистанционных мошенников. Злоумышленники сообщили троим пенсионерам областного центра в возрасте 72, 77 и 84 лет, а также 75-летней женщину из Брянского района, о якобы попавших в беду родных. За мнимое спасение преступники потребовали деньги.

Адреса жертв в мессенджере получили двое жителей Брянска, житель Подмосковья и иностранец. Всего у обманутых женщин они забрали 990 000 рублей и 1000 долларов США. Деньги они перевели на счета «нанимателей», оставив себе часть от суммы в качестве заработка.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Фигуранты задержаны.