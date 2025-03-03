Четыре человека пострадали в аварии на брянской трассе

Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе накануне произошла авария. 60-летний водитель предположительно заснул за рулём автомобиля Geely Coolray. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Kia Mohave.

Водитель Geely сломал ребро, а его пассажир – ногу. А 54-летний автомобилист из второй иномарки и его пассажирка получили ушибы. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.