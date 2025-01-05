Четыре человека пострадали в аварии в Унечском районе

Трое взрослых и ребёнок пострадали при столкновении двух автомобилей в Унечском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Унечском районе на 121 км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия» произошла авария. 43-летний водитель на автомобиле Škoda Octavia при обгоне выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в Hyundai Creta.

46-летний водитель Hyundai Creta, а также его 42-летняя, 72-летняя пассажирки и ребёнок с травмами попали в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.