Четыре человека пострадали в аварии в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Жуковском районе на 3-м километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Жуковка» произошла авария. В деревне Большак 50-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21041» при проезде опасного поворота. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. Двигавшийся следом Ford Focus допустил касательное столкновение с Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21041 с травмами различной степени тяжести был направлен на амбулаторное лечение,

55-летняя пассажирка «ВАЗа», а также 67-летний и 55-летняя пассажирка Volkswagen попали в больницу. Водитель отечественной легковушки также получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.