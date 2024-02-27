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Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе

2024, 27 февраля 09:10 Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе
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Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 168 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 63-летний водитель уснул за рулём автомобиля «Лада Гранта». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo под управлением 37-летнего водителя. 

Оба автомобилиста, а также 40-летний мужчина и 65-летняя женщина из отечественной легковушки с травмами попали в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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