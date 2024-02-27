Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе

Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 168 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 63-летний водитель уснул за рулём автомобиля «Лада Гранта». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo под управлением 37-летнего водителя.

Оба автомобилиста, а также 40-летний мужчина и 65-летняя женщина из отечественной легковушки с травмами попали в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.