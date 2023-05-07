Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Почепском районе

Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Почепском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 97 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь»в Почепском районе. 73-летний водитель автобуса FORD при развороте с обочины в запрещенном месте не пропустил FORD C-MAX.

При столкновении травмы получили четыре человека. У 33-летней девушки-водителя FORD врачи диагностировали травму головы и ушибы.

Водитель автобуса получил разрыв ключичного сплетения и ушиб грудной клетки. 49-летняя пассажирка автобуса лишилась четырех верхних зубов. А 55-летняя женщина из общественного транспорта сломала руку. Госпитализация никому не потребовалась.

Инспекторы составили на водителя три административных протокола. Стражи порядка также проведут проверку индивидуального предпринимателя для аннулирования регистрации транспортного средства.