Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Почепском районе

Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Почепском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 97 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь»в Почепском районе. 73-летний водитель автобуса FORD при развороте с обочины в запрещенном месте не пропустил FORD C-MAX.
При столкновении травмы получили четыре человека. У 33-летней девушки-водителя FORD врачи диагностировали травму головы и ушибы.
Водитель автобуса получил разрыв ключичного сплетения и ушиб грудной клетки. 49-летняя пассажирка автобуса лишилась четырех верхних зубов. А 55-летняя женщина из общественного транспорта сломала руку. Госпитализация никому не потребовалась.
Инспекторы составили на водителя три административных протокола. Стражи порядка также проведут проверку индивидуального предпринимателя для аннулирования регистрации транспортного средства.
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