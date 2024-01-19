Четыре дома и магазин повреждены при обстреле в Курковичах

Четыре дома, магазин и остановка повреждены при обстреле села Курковичи. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Под обстрел ВСУ попало село Курковичи Стародубского муниципального округа. Повреждения получили четыре жилых дома, остановка общественного транспорта и магазин. Люди на происшествии не пострадали.