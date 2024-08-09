Четыре кражи велосипедов раскрыли брянские полицейские за несколько дней. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За несколько дней полицейские Брянской области раскрыли сразу четыре кражи велосипедов , оставленных без присмотра. Так, в полицию поступило заявление от 39-летней жительницы Фокинского района. Из подъезда многоэтажного дома попал её велосипед. Стражи порядка выяснили, что транспорт забрал 37-летний ранее несудимый брянец.

Непристегнутый противоугонным тросом велосипед пропал от магазинов Жуковке. Участковые уполномоченные задержали 34-летнего мужчину. Он сознался в содеянном. Велосипед изъяли стражи порядка.

В этот же день аналогичная кража произошла в Навле. Велосипед 23-летней местной жительницы от магазина «увёл» ранее не судимый 51-летний мужчина.

Днем позже у 29-летней жительницы Советского района Брянска двухколёсный транспорт пропал из подъезда многоэтажного дома по улице Красноармейской. Забрал его 20-летний житель города Брянска, проживающий на соседней улице.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.