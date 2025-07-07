Четырёхлетнюю девочку насмерть сбила машина в Гордеевке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

5 июля в Гордеевском районе произошла авария. В районе дома №8 на улице 1 Мая в селе Гордеевка 26-летний водитель за рулём Volkswagen Passat сбил четырёхлетнюю девочку-пешехода. Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.

Девочка от полученных травм умерла на месте до приезда скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку по факту аварии.