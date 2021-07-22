Чиновники заплатили мошеннику за ремонт культурных объектов в Погаре

Недобросовестный предприниматель обогатился на 263 тысяч рублей.

В Погаре разразился скандал, связанный с ремонтов объектов культуры и досуга.

Как сообщает региональное УМВД, местные власти заключили несколько договоров о ремонте расположенных на территории районного центра объектов культуры и досуга с индивидуальным предпринимателем.

Подрядчик внес заведомо ложные сведения в отчетные документы, завысив фактически выполненные виды и объемы работ, и присвоил 263 тысячи рублей из выделенных по контракту средств.

После того как махинация раскрылась, предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве. Вскоре он предстанет перед судом. Ему грозит до шести лет заключения.