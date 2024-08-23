Чиновников брянский суд обязал заплатить покусанной бездомной собакой девочке

Брянский суд обязал чиновников выплатить 50 тысяч рублей девочке, покусанной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Почепа. 8 июня 2024 года у входа в магазин на улице Первомайской на её 10-летнюю дочь напали бродячие собаки. Ребёнку потребовалась помощь медиков.

Прокуратура обратилась в суд с иском к местной администрации о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшему ребёнку 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.