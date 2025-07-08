Дело о ДТП с пострадавшей девочкой рассмотрит суд Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал подросток. Приговор выслушает 42-летний житель областного центра.

По версии следствия, вечером на улице Почтовой в Брянске фигурант за рулём автомобиля Mitsubishi Lancer превысил скорость и сбил 16-летнюю девушку. Она шла через дорогу по нерегулируемому переходу. Здоровью подростка причинен тяжкий вред.

Обвиняемый признал свою вину и пояснил, что не заметил пешехода.